Lautaro c’è sempre e l’Inter è convinta: lui le permette di giocare bene

Cosa è cambiato

Sicuramente serve continuare a dare fiducia al giocatore e mantenersi calmi. La squadra in particolare, come dicevamo, lo ha cercato tantissimo. Ma sarebbe un errore fare in modo di cercarlo, per permettergli di segnare, anche quando c'è chi è in posizione più favorevole per farlo. Serve pazienza per uscire dalla crisi del gol che sembrava essersi placata col Cagliari. "Non c’è contraddizione neanche tra il vecchio Lautaro, implacabile sottoporta, e il nuovo, improvvisamente impacciato. Ciò che persiste e non cambia è il sacrificio per la squadra, figlio anche di una nuova posizione in campo decisa a inizio anno. L’occupazione militare dell’area ora tocca a Thuram, in serissimo dubbio per la finale, mentre l’argentino orbita alle spalle del francese più di quanto facesse nella stagione della stella", spiega la rosea sul nuovo Toro.