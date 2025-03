Si chiama 'In Arte Lautaro' la produzione originale di Inter Media House, disponibile dal 21 marzo sul canale Youtube del club nerazzurro

Si chiama 'In Arte Lautaro' la produzione originale di Inter Media House, disponibile dal 21 marzo sul canale Youtube del club nerazzurro, realizzata con il capitano dei campioni d'Italia.

“Do il massimo ogni giorno e non guardo quello che arriva. Fare cento gol con la maglia dell'Inter è bellissimo, segnare in una finale è veramente unico. Milano è casa mia perché sembra che sono nato qua. Quando è arrivata la mia prima figlia Nina, sono cambiato, sono diventato ancora più forte come uomo, papà e marito.