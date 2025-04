"Partita epica? Sicuramente, la ricorderemo per tanto tempo. L'Inter ha due coglioni così. Tantissimo lavoro, sacrificio, un calendario con tantissime partite ravvicinate. Ma l'Inter non molla, ha cuore, personalità, testa. Abbiamo sofferto ma abbiamo dimostrato di poter far grandi cose. Ogni anno pensiamo a vincere tutto, altrimenti non giochiamo a questo sport. E' questa la nostra mentalità, ringrazio compagni, staff e tifosi. Barcellona come nel 2010? Partita importante contro un grandissimo avversario, prepareremo la gara col Bologna e poi pensiamo alla Champions"