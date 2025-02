Lautaro: “Sconfitta con la Juve ci ha fatto male. La gente deve stare tranquilla perché noi…”

Al termine di Inter-Genoa, Lautaro Martinez ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Sappiamo che venivamo da una sconfitta che ci ha fatto tantissimo male per tutto quello che contava. Capiamo la gente e i tifosi, noi ci concentriamo sempre sul nostro lavoro, abbiamo parlato tra di noi, l'importante che la squadra sia sempre compatta e unita".

"Noi pensiamo sempre a dare il massimo, la gente deve essere tranquilla perché diamo l'anima per questa maglia. Messaggio per noi, abbiamo lasciato punti per strada e lo sappiamo. Dobbiamo continuare su questa strada".