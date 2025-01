Io ho sempre pensato a migliorare da quando gioco a calcio e guardo sempre avanti. Ed è quello che voglio trasmettere ad Asllani e ai giocatori giovani ad ogni allenamento. Lui fa sempre il massimo, dà l'anima e tutti dobbiamo essere così, ci servono giocatori così nello spogliatoio, gente che gioca al massimo. Poi le cose possono andare sempre bene o male. Ma qua dentro tutti dobbiamo dare il 100%. Asllani lo dà, tutti lo fanno. Chi gioca per l'Inter dà il 100% per l'Inter. Siamo orgogliosi di tutti i compagni. Dobbiamo guardare avanti e continuare su questa strada. Adesso è ancora lunga e dobbiamo pensare a tutto quello che viene avanti.

Sarà bellissimo. Adesso siamo a meno tre con una gara da recuperare. Ma noi dobbiamo guardare noi stessi per migliorare e crescere, ad ogni anno dobbiamo dare di più.

Sicuramente ci sono momenti particolari per alcuni giocatori. Quando ci sono tante partite il corpo si fa sentire e anche mentalmente è difficile. Ma sono contento, lavoro per l'Inter e per i miei compagni e cerco sempre di dare il massimo.