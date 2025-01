"È così, non possiamo farci niente. Cerchiamo di vincere in ogni partita, al momento non dobbiamo guardare la classifica: quello che conta sarà essere primi a fine stagione. Dobbiamo preparare una partita dopo l'altra, per ora stiamo facendo bene: alla fine avremo giocato tutti 38 partite e la cosa importante sarà chi chiuderà prima".