«Ci aiuterà il fatto di aver giocato una finale due anni fa, ma avremo di fronte una squadra con giocatori che hanno vinto il campionato del mondo, tanti campionati in Francia, sono esperti anche loro. Cercheremo di fare una grande gara. Dopo il campionato c'è un po' di delusione nell'averlo perso in quel modo ma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. C'è stata una squadra in campionato che è stata migliore di noi e arriviamo a sabato nel migliore dei modi. Lautaro merita il Pallone d'oro? Per quello che ha fatto in questi anni se lo meriterebbe sempre indipendentemente se vincesse o meno la partita di sabato. Grande giocatore e grande persona».