Direttamente dall’Argentina, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha risposto così su Simone Inzaghi e non soltanto

Torna a parlare Lautaro Martinez . Direttamente dall’Argentina, il capitano dell’Inter ha risposto così prima di aggregarsi alla squadra del ct Lionel Scaloni. Queste le dichiarazioni ai giornalisti presenti: “La stagione è stata positiva perché abbiamo lottato fino alla fine in tutte le competizioni. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere alcun titolo, ma il bilancio resta positivo.

River Plate al Mondiale per Club? È importante perché ci conosciamo. È importante anche per il River e per la competizione.