Andrea Della Sala Redattore 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 14:06)

Intervistato da Dazn, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato del Mondiale, dell'addio di Inzaghi e dell'arrivo di Chivu

Difficile ripartire dopo quello che è successo, ma bisogna farlo subito, voltare pagina e pensare a quello che sta per iniziare per noi che è molto importante. Ogni competizione che l'Inter inizia deve essere sempre un obiettivo. Questo è il messaggio che ci ha trasmesso il mister, questo è il messaggio che ogni anno seguiamo. Dobbiamo continuare così, crescere e recuperare mentalmente. Abbiamo sofferto tanto, ma ora non c'è tempo, dobbiamo pensare al Mondiale per Club".

Ti sei dato una risposta per quella serata della finale?

"Ci penso ancora tanto, avevamo un'occasione importante, avevo tanta speranza di portare a casa questa coppa. Ma in quella serata non è uscito niente di quello che abbiamo preparato, non siamo stati noi, non siamo stati squadra. Abbiamo affrontato una squadra che era in forma, a loro è uscito tutto. Sconfitta dura, cose che capitano, importante è essere arrivati lì. Lavoriamo per alzare i trofei, ma se arrivi all'ultima partita hai lavorato bene. Sono orgoglioso di questa squadra, queste cose ti fanno crescere tantissimo. Stiamo riportando l'Inter dove merita".

Cosa hai detto a Inzaghi?

"Dopo la riunione con la società l'ho sentito, mi dispiace tanto, era un grandissimo uomo prima di tutto. Gli faccio grande in bocca al lupo. Tutte le cose che ci diciamo rimangono tra di noi, ci ha fatto crescere come squadra, anche a me come uomo, mi ha fatto diventare capitano, un grazie speciale".

Che Lautaro ci dobbiamo aspettare con Chivu?

"Ora abbiamo avuto poco tempo, ma ha un'idea simile. Quando arriva un allenatore nuovo hai quella voglia di dimostrare, di dare qualcosa in più. Questo Mondiale ci farà capire tante cose, poi penseremo alle vacanze e poi riprendiamo col campionato. Io lo conoscevo già, ragazzo d'oro, ci lascia tranquilli, ci fa sorridere, come con Inzaghi, ed è importante per raggiungere gli obiettivi".