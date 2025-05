“Le emozioni sono al 100%, essere nuovamente in questo posto e giocare un’altra finale, la seconda in tre anni, è importantissimo. Percorso di tanto lavoro e qualità, meritato, abbiamo fatto ottime gare in Champions e dimostrato il nostro valore in grandi stadi, non è scontato. Siamo consapevoli di quanto fatto, ci temono, il rispetto ce lo siamo guadagnati col lavoro e siamo qui a lottare per questo obiettivo che manca da tanto tempo. Faremo del nostro meglio per portarlo a casa.