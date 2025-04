Una grandissima Inter vince in casa del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Questa l'analisi di Lautaro Martinez

"Ho vinto un contrasto a metà campo. Volevo calciare di sinistro, poi ho cambiato idea. E' stato un bel gol, importante. E' una vittoria importantissima dopo il pareggio di Parma, ne avevamo parlato in questi giorni. Se volevamo vincere, dovevamo lasciarci quella partita alle spalle. E' stata una vittoria di qualità, carattere, personalità. Abbiamo fatto benissimo in fase di non possesso".