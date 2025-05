Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dopo l'impresa contro il Barcellona e la finale conquistata: "All'andata abbiamo sofferto tanto ma abbiamo fatto un lavoro incredibile contro un grande avversario: ero un po' in difficoltà perché ho sentito la gamba in modo diverso. Non riuscivo ad alzarla, i primi due giorni li ho passati piangendo in casa, non era quello che volevo. Ho fatto doppia seduta tutta la settimana, ho cercato di recuperare anche se non ero al 100%: io sono fatto così, vivo il calcio così e in queste partite bisogna esserci.