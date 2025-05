Anche Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Skysport alla vigilia di PSG-Inter: «Teso? No, mi godo ogni momento. Perché è difficile arrivare a questo posto, ad un'altra finale. Come abbiamo già detto in questa settimana e fare due finali in questa competizione vuol dire tanto per noi, che stiamo lavorando bene e che la squadra ha valore. Però dobbiamo fare domani l'ultimo passo. Manca un giorno e mancano ore. Dobbiamo preparare gli ultimi dettagli, dovremo essere perfetti per riportare a casa questa Coppa che manca da 15 anni».