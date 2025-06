Quale occasione migliore che il Mondiale per Club per voltare pagina e ripartire. L'Inter continua a preparare l'esordio col Monterrey

Quale occasione migliore che il Mondiale per Club per voltare pagina e ripartire. L'Inter continua a preparare nel campus di UCLA l'esordio col Monterrey, partita che segna un nuovo inizio dopo la delusione cocente di Monaco e il nuovo corso affidato a Cristian Chivu.

"Dobbiamo essere forti di testa, dobbiamo reagire. Vogliamo mettere in pratica quello che ci trasmette il mister", le parole di Lautaro Martinez, che non fa mistero delle ambizioni nerazzurre. "Ogni volta che inizia una competizione con questa maglia, gli obiettivi sono sempre gli stessi: arrivare fino in fondo, più in alto possibile.