La sconfitta che effetto fa?

"Dentro di me lascia amarezza e tristezza. Ho già detto tante volte che vivo il calcio così, non mi piace perdere e quando perdo vivo i giorni così. Il campionato è andato via, abbiamo un impegno importante tra una settimana e non abbiamo tempo per pensare al campionato, dobbiamo preparare bene questa gara. Essere in finale è un sogno, è faticoso, incontri squadre top e giochi in stadi complicati. Abbiamo fatto un ottimo lavoro"

Manca la Champions: sei pronto?

"Bisogna tirare fuori il massimo, dal primo all'ultimo. Dobbiamo essere positivi, lasciare dietro quello che è successo e pensare a questa partita. Voglio vincere la Champions con tutto il cuore, per me, per la mia famiglia ma anche per la gente dell'Inter che mi ha adottato dal primo giorno. Sappiamo che maglia rappresentiamo, per noi è una gara importantissima da giocare con testa e cuore"

Da chi vorresti ricevere una telefonata?

"La famiglia è la cosa più importante. Mia nonna non sta passando un bel momento, parlare con lei mi carica tanto. Con l'età che ha, mi fa pensare ai miei figli, se la rivedrò ancora. Sono queste le cose che ti mantengono forti, questa partita la dedicherò a lei. Mia mamma non verrà alla finale per questo, mando un saluto a lei e ai miei fratelli"