Dopo De Pieri, anche Matteo Lavelli , giovane attaccante dell'Inter Primavera, è arrivato nella sede del club per il rinnovo. All'uscita dalla sede, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni.

"Sono contento di continuare questo percorso. Esordio in prima squadra? Non posso dire niente, ovviamente ci spero. Obiettivo in Primavera? Andare avanti su questo percorso perché stiamo facendo molto bene. Modello? Mi ispiro a Thuram. Obiettivo personale? Fare sempre meglio".