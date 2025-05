Le considerazioni dell'attaccante biancoceleste alla vigilia della sfida di San Siro che mette in palio margine importante per gli obiettivi di entrambe

Per la finale di Champions League, il Taty Castellanos non ha dubbi: «Tiferò Inter. Per Lautaro e Correa, ma anche perché un trionfo del genere sarebbe importante per il calcio italiano. Sarà una partita bellissima da vedere, tosta da giocare», ha dichiarato nell'intervista che appare oggi su Repubblica. Domani però scenderà a San Siro col coltello tra i denti per la sua Lazio.