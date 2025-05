Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani , intervistato da Sky Sport, ha parlato così prima del match contro l'Inter: "Negli ultimi 180 il campionato non ha dato verdetti, c'è grande equilibrio e una grande crescita delle squadre: tutti si giocano qualcosa di importante. Noi sappiamo di giocarci una stagione intera contro una squadra che è la più forte d'Europa per me: ma il calcio è bello, può riservare sorprese.

Il verdetto che mi lascerebbe soddisfatto? Lo siamo già per quanto fatto in campionato e in Europa, abbiamo cominciato una fase di rinnovamento: abbiamo cambiato filosofia, siamo soddisfatti della crescita dei ragazzi e del Mister che per tutti rappresentava una scommessa. Invece può stare in squadre importanti".