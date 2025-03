Lazio, Lotito: “Puntiamo a trofei importanti. Stadio? Se dipendesse da noi…”

"Oggi abbiamo la possibilità di diventare punti di riferimento con una serie di iniziative che rappresentano l'orgoglio di essere laziali, come lo stadio Flaminio perché vogliamo avere la nostra casa storica, quella che ci appartiene per quanto dimostrato. Sono convinto che lo stadio, se dipenderà dalla Lazio, verrà realizzato. E permetterà di avere un museo stabile oltre all'orgoglio di avere una casa tutta nostra". Claudio Lotito , durante l'evento celebrativo per i 125 anni della fondazione della società sportiva Lazio, torna a parlare dello stadio Flaminio.

Poi, in merito ai risultati sportivi, il presidente della Lazio sottolinea la volontà di "fare in modo che questi colori portino trofei importanti, e ne abbiamo già portati diversi. Inoltre siamo gli unici che hanno due collari d'oro, siamo stati eletti come ente morale. Questa è una grande famiglia, con un aspetto valoriale che le altre società non hanno", sottolinea.