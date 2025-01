"Mercato? Sui nomi in entrata non è il caso di sbilanciarsi, mancano le firme. L'organico comunque ha bisogno di qualche ritocco. Dorgu? Stiamo facendo una resistenza logica, abbiamo interesse a trattenere i nostri migliori giocatori. Giampaolo? C'è tanta fiducia, sta facendo vedere risultati concreti in campo".