«È stata una partita in cui l'episodio è stato determinante per il risultato finale e quindi no, l'arrabbiatura non è passata». Così il presidente del Lecce, Saverio Sticchi-Damiani , intervistato da Caressa e Zazzaroni a Radio Dee Jay, ha parlato della gara persa contro l'Udinese uno a zero.

Un po' è così. Ieri siamo in un caso in cui l'arbitro vede e platealmente dice di proseguire, questo già è il modo in cui il VAR non dovrebbe intervenire. Poi interviene per segnalare cosa ha visto e dà un rigore che non può essere neanche considerato come rigorino. Non era niente. A Bonacina a fine gara ho detto mi dispiace che un giovane arbitro che prende la decisione giusta viene chiamato per commettere un errore così dal VAR. Così non fanno bene agli arbitri giovani.