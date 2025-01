L'Atalanta in ogni caso resta da scudetto?

"Sì, sono anni che continua a migliorare l'organico, ha giocatori importanti. Mai come stavolta il campionato è così combatutto e livellato. C'è il Napoli che ha il vantaggio di non giocare gare infrasettimanali, poi l'Inter e l'Atalanta che assolutamente se la gioca fino in fondo".