"Se è vero che Mourinho da un lato gli ha dato continuità in prima squadra, dall’altro lo ha trasformato, e lo dico con il massimo rispetto, in un giocatore “triste”: antecedentemente al salto in prima squadra, Zalewski sapeva agire anche da centrocampista più interno nonché da esterno offensivo. Per dire, era più simile a Lorenzo Pellegrini, e come lui a volte tirava fuori dal cilindro colpi molto interessanti. Mentre con Mourinho, che lo ha impiegato in una maniera molto più difensiva, si è spesso trovato a limitarsi a fare il compitino. Zalewski sa fare e può dare molto di più, si è visto appunto proprio domenica".