L'ha sorpresa l'Inter vista a Montjuic?

"L'Inter ha giocato una buona partita a Barcellona, ​​molto audace in particolare con la palla in fase di costruzione. Nonostante abbia segnato tre gol però, non è riuscita ad ottenere la vittoria. Domani l'Inter giocherà in casa e questo è un vantaggio per l'atmosfera che si crea sempre con i propri tifosi. Devono essere consapevoli dell'importanza della partita: mantenendo alta la concentrazione può raggiungere la finale".