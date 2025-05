Luciano Ligabue è a Monaco per seguire la sua Inter nella tanto attesa finale di Champions League. Ecco come il cantante italiano ha parlato del suo modo di vivere la squadra e il tifo: "È un'emozione enorme ed è difficile spiegare l'mozione che si prova per questa squadra. L'Inter ci ha fatto vivere emozioni fortissime. Ad altissimo tasso emotivo. Incrociamo le dita e speriamo che le cose possano andare bene".