In seguito gli infortuni di Gila e Gigot hanno creato grandi difficoltà in una di quelle giornate in cui l'Inter non ti permette di commettere il minimo errore. Questa è una sconfitta brutta nella sua grandezza, ha ragione Baroni quando dice che la sua squadra non ha capito il tipo di partita e la forza dell'avversaria che stava affrontando".