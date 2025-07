L'esperto dirigente ha detto la sua sulla lunga trattativa tra Inter e bergamaschi per l'attaccante nigeriano

Pietro Lo Monaco, ex dirigente - tra le altre - del Catania, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della trattativa Lookman: "Quando si arriva a trattare su basi di quasi 45-50 mln, queste sono trattative che, se sono partite, è perché c'è volontà da entrambe le parti di portarla a termine. Il problema è stata la cessione di Retegui e la difficoltà dell'Atalanta nel trovare il sostituto. L'Atalanta si è irrigidita per questo nel volere una determinata cifra. L'Atalanta è in attesa quindi di trovare una punta centrale, perché è ai minimi termini lì davanti. Vuole prima prendere forse il sostituto di Retegui, prima di vendere Lookman".