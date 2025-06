Intervistato da TMW, Pietro Lo Monaco, ex ds tra le altre del Catania, ha toccato alcuni temi caldi, a cominciare dalla nomina di Gattuso

“Gattuso? E’ la scelta giusta, è uno che la vive col cuore, con passione. Poi in Nazionale più che l’allenatore serve il selezionatore. I commissari tecnici non hanno possibilità di incidere sul campo, vedono i calciatori poche volte”.

Cosa ha sbagliato Spalletti?

"E’ la sconfitta di tutto il sistema calcio. Il nostro sistema è da rivoluzionare, rifondare. Il sistema calcio produce prodotti avariati. I nostri calciatori per mentalità e tanti motivi non tengono il passo con altri. E’ tutto frutto di un sistema che è andato a farsi benedire. Tutti attaccano Gravina, ma a decidere tutto è il Consiglio Federale che è composto da tutte le componenti del calcio italiano. Perlopiù incide la Serie A, quindi i nostri presidenti. E poi vediamo il proliferare di procuratori nei settori giovanili. Quali direttori incidono? E la cosa più grave è che ci vuole il coraggio della rivoluzione per rifondare ed è ciò che manca. Basta guardare i bilanci delle società. Guardate la Lazio. Una cosa incredibile…”.