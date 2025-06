Lo Monaco: “In Serie A pochi club hanno progettualità solida. Se vinci coi bilanci a posto…”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato e della progettualità del Napoli di Conte:

“Quando vinci con i bilanci a posto, vuol dire che hai in testa chiari gli obiettivi e quello che devi fare. Il Milan quando ha vinto nessuno se l’aspettava. In Italia tre quattro società al massimo hanno una progettualità solida. Udinese, Atalanta, Fiorentina stanno provando a fare come il Napoli. Per il resto vedo una grande approssimazione. Si rincorrono le figure dei manager dall’alto di chissà quale competenza. l’azienda calcio è un’azienda anomala. Bisogna levarsi il cappello davanti a De Laurentiis”.