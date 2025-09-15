Manuel Locatelli ha parlato a Sky Sport in vista dell'esordio in Champions della Juventus:
news
Locatelli: “Juventus-Inter? Tanta adrenalina c’è ancora. Nel primo tempo non abbiamo…”
"L'adrenalina c'è ancora anche perché poi inizia la Champions League, la competizione più bella. Giocare in casa è sempre bello e speciale, ci portiamo dentro ancora la gioia e l'entusiasmo per la vittoria nel derby d'Italia sabato"
Bisogna cancellare Juventus-Inter o qualcosa di buono bisogna portarlo dietro?
"Abbiamo sbagliato alcune cose, abbiamo preso tre gol e questo è da analizzare. La forza del gruppo è questa, cioè andare avanti e giocare la nostra partita. Col Dortmund sarà un'altra partita, ci sarà una bella atmosfera"
Ora il Dortmund
"Ogni partita è storia a sé, loro sono una squadra organizzata. Sono una bella squadra allenata bene, sarà una partita difficile. Dovremo essere aggressivi e noi stessi, facendo il nostro gioco e vedremo a fine partita. Con l'Inter sono stati bravi loro, si muovevano tanto e faticavamo a coprire certe linee di passaggio. Domani sarà una partita diversa contro una squadra diversa, con l'Inter ci è mancata un po' di aggressività nel primo tempo ma stiamo bene e dobbiamo andare avanti con fiducia"
© RIPRODUZIONE RISERVATA