Locatelli: “Juventus-Inter? Tanta adrenalina c’è ancora. Nel primo tempo non abbiamo…”

Matteo Pifferi Redattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 20:16)

Manuel Locatelli ha parlato a Sky Sport in vista dell'esordio in Champions della Juventus:

"L'adrenalina c'è ancora anche perché poi inizia la Champions League, la competizione più bella. Giocare in casa è sempre bello e speciale, ci portiamo dentro ancora la gioia e l'entusiasmo per la vittoria nel derby d'Italia sabato"

Bisogna cancellare Juventus-Inter o qualcosa di buono bisogna portarlo dietro?

"Abbiamo sbagliato alcune cose, abbiamo preso tre gol e questo è da analizzare. La forza del gruppo è questa, cioè andare avanti e giocare la nostra partita. Col Dortmund sarà un'altra partita, ci sarà una bella atmosfera"

Ora il Dortmund

"Ogni partita è storia a sé, loro sono una squadra organizzata. Sono una bella squadra allenata bene, sarà una partita difficile. Dovremo essere aggressivi e noi stessi, facendo il nostro gioco e vedremo a fine partita. Con l'Inter sono stati bravi loro, si muovevano tanto e faticavamo a coprire certe linee di passaggio. Domani sarà una partita diversa contro una squadra diversa, con l'Inter ci è mancata un po' di aggressività nel primo tempo ma stiamo bene e dobbiamo andare avanti con fiducia"