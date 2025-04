Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi , giornalista, ha parlato così dopo la semifinale di Champions League conquistata dall'Inter : "Dà l'entusiasmo, quando hai superato un ostacolo insuperabile, visti i pronostici dopo il sorteggio, passare ti dà morale e consapevolezza. L'Inter ha speso molto e continua a spendere molto, lo dicono i numeri. Se tutto andrà per il verso giusto, arriverà a 60 partite e l'usura dei calciatori impone una turnazione che impoverisce l'Inter. Va a Bologna contro una squadra forte e non sappiamo le condizioni fisiche dei giocatori. Anche questo incide. L'Inter ha fatto vedere tre versioni di se stessa ieri sera: la squadra ordinata, che sa far male, ma anche che sa giocare alla viva al parroco nel finale quando non ha più energie".

"E' vero, ma per tutta la stagione abbiamo visto un'Inter con diversi infortuni importanti. Ma dico anche che, come Mourinho diceva, la Champions è una questione di episodi e dettagli. Ricordiamoci quanti episodi girarono a favore in quella Champions del Triplete. Oggi però siamo qui ad esaltare giustamente l'Inter, che ha battuto un'avversario più forte, e ora affronterà il Barcellona. Ma prima il Bologna, che devi per forza battere ormai e non ti basta un pareggio. E se il Napoli vince, le pressioni ce le hai. E' tutto rischioso a questo punto. Ogni squadra deve rammaricarsi degli errori commessi, tutte hanno sbagliato, ma è chiaro che l'Inter, con tutti questi impegni, non ha mai giocato al 100%, con la formazione tipo. Tutti i punti persi dall'Inter sono per il turnover. Non è vero che ha due squadre l'Inter, ma una e mezza. Con qualche acquisto che non ha funzionato. Ma vediamo ora dov'è l'Inter e dobbiamo fare i complimenti a Inzaghi".