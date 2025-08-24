«Tornato da poco con noi, non si sta allenando col gruppo. Non è una situazione piacevole, purtroppo ne vediamo e sentiamo sempre di più di queste situazioni. Dispiace per tutti, tifosi e club, per lui, per adesso la situazione è questa e quando il mercato finirà valuteremo decisioni e situazioni confrontandoci con il ragazzo. Per adesso lo scenario è questo». Così Tony D'Amico, dirigente dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN di Ademola Lookman.