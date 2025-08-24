FC Inter 1908
D’Amico: “Lookman? Dispiace per tutti. Si allena da solo e valuteremo a fine mercato”

Prima della gara contro il Pisa il dirigente dell'Atalanta ha parlato della situazione dell'attaccante che si pensava potesse approdare all'Inter
«Tornato da poco con noi, non si sta allenando col gruppo. Non è una situazione piacevole, purtroppo ne vediamo e sentiamo sempre di più di queste situazioni. Dispiace per tutti, tifosi e club, per lui, per adesso la situazione è questa e quando il mercato finirà valuteremo decisioni e situazioni confrontandoci con il ragazzo. Per adesso lo scenario è questo». Così Tony D'Amico, dirigente dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN di Ademola Lookman.

Il calciatore continua ad allenarsi a parte dopo essere rientrato dopo 15 giorni di allontanamento da Bergamo e così sarà quindi evidentemente fino alla fine del calciomercato previsto per la prossima settimana.

