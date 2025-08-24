«Tornato da poco con noi, non si sta allenando col gruppo. Non è una situazione piacevole, purtroppo ne vediamo e sentiamo sempre di più di queste situazioni. Dispiace per tutti, tifosi e club, per lui, per adesso la situazione è questa e quando il mercato finirà valuteremo decisioni e situazioni confrontandoci con il ragazzo. Per adesso lo scenario è questo». Così Tony D'Amico, dirigente dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN di Ademola Lookman.
D’Amico: “Lookman? Dispiace per tutti. Si allena da solo e valuteremo a fine mercato”
Prima della gara contro il Pisa il dirigente dell'Atalanta ha parlato della situazione dell'attaccante che si pensava potesse approdare all'Inter
Il calciatore continua ad allenarsi a parte dopo essere rientrato dopo 15 giorni di allontanamento da Bergamo e così sarà quindi evidentemente fino alla fine del calciomercato previsto per la prossima settimana.
(Fonte: DAZN)
