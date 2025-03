Lotito: “Alcune squadre non avevano requisiti per iscriversi. Per eliminare certe big serve…”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha usato parole al vetriolo per il sistema calcio italiano, chiamando in causa indirettamente alcune squadre del campionato

Intervenuto alla Luiss Guido Carli di Roma come ospite del corso da Team Manager organizzato dall'Associazione Sportiva Luiss, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha usato parole al vetriolo per il sistema calcio italiano, chiamando in causa indirettamente alcune squadre del campionato:

"Tutte queste società, che spendono e spandono, sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. Tante squadre oggi che militano in Serie A non avevano i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come fai a eliminare certe squadre blasonate? Serve coraggio e non tutti ce l’hanno".