Una battutina rifilata all'Inter mentre parlava della sua squadra. Claudio Lotito ha parlato della sua Lazio a margine della presentazione ufficiale del progetto 'Lazio Academy' e ha chiaramente rifilato una battutina all'Inter che ha lottato per tutti gli obiettivi fino alla fine della scorsa stagione, ma ha perso lo scudetto a meno un punto e ha perso in finale di Champions con il PSG.

«Obiettivi? Gli stessi dello scorso anno. Nella prima fase di campionato - ha spiegato il presidente del club biancoceleste - abbiamo dimostrato di poterli raggiungere, e poi ci siamo persi. La Lazio era prima in Europa League e poteva andare in finale, come qualche squadra del Nord che è partita per vincere tutto e poi non ha vinto nulla».