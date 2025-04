Lotito: “Lazio squadra con più trofei dopo la Juve. E abbiamo battuto l’Inter del Triplete…”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato nelle scorse ore al podcast Un Caffè con Vanni. Il numero uno biancoceleste si è espresso su diversi temi. “Voi pensate che lo scudetto sia un fatto matematico, oggi si pensa che più spendi e più vinci ma è una fesseria. Basta prendere ad esempio i Cosmos che era una squadra piena di campioni ma non ha mai vinto nulla. Il tema è investire in modo oculato e scientifico per raggiungere gli obiettivi. Ho preso la Salernitana in eccellenza e l’ho portata in Serie A: unico caso nel calcio italiano. La Lazio l’ho risanata e oggi ha 300 milioni di euro di patrimonio immobiliare: è la società più patrimonializzata sul mercato. Sto lavorando affinché lo scudetto non diventi un fenomeno sporadico. Ho proceduto al risanamento e oggi sto nella fase della crescita.