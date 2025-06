Il blocco del mercato in entrata è stato imposto dalla Covisoc a causa dello sforamento di tre parametri economici al 31 marzo

Sarri-Lazio sembrava un matrimonio vincente, ma si è subito scontrato con una realtà ben diversa da quella che era stata prospettata.

Il blocco del mercato in entrata, imposto dalla Covisoc a causa dello sforamento di tre parametri economici al 31 marzo (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato), ha colto di sorpresa l’allenatore toscano. Una stretta imprevista, che congela ogni operazione fino a settembre, a meno che il presidente Claudio Lotito non decida di intervenire direttamente con un impegno economico personale o attraverso la cessione di alcuni elementi dell’organico. Il tecnico resterà in biancoceleste ma la situazione è delicata

Le parole di Lotito al Messaggero "Se decido di fare acquisti ricapitalizzo, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità di capitali, né problemi di giocatori. Al massimo aggiustiamo a gennaio, non è questo il problema. Non abbiamo né necessità di vendere i big e né di acquistare. Anzi, dobbiamo sfoltire la rosa perché abbiamo 30 giocatori per una competizione».

Il presidente giura che le offerte non mancano: «Per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni, idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli. Tchaouna l’ho venduto a 15 (14 più 3 di bonus, ndc). Ma non voglio smantellare la squadra"