Luca Ravenna, comico e tifoso dell'Inter, ha ripercorso la partita col Barça, che ha sancito la qualificazione nerazzurra in finale Champions

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Luca Ravenna, attore, comico e noto tifoso dell'Inter, ha ripercorso la partita contro il Barcellona, che ha sancito la qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League:

"È stato tutto abbastanza indescrivibile, ancora adesso con gli amici ci chiediamo se qualcuno si sia ripreso. Ma questo è il bello del calcio, anche da adulto ti fa tornare ragazzino. Penso sia stata una delle partite più belle a eliminazione diretta nella storia della Coppa dei Campioni. È stato ancora più incredibile perché a San Siro avevamo ancora negli occhi la partita dell’andata, soprattutto per chi come me ha avuto la fortuna di vederla allo stadio anche a Barcellona, è tutto diverso".