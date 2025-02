"Balotelli. Nel calcio esistono simboli e sacralità, certe cose non le devi toccare e quando ha lanciato via la maglia...".

"Primo rosso, quello degli aristocratici e degli infiltrati influencer. Primo verde, estensione della Curva. Primo blu, io lo ricordo come quello riservato agli ospiti. Era un segno di eleganza. Primo arancio, è la tribuna Morfeo. Fu lui a dire che quel settore è frequentato da chi si presenta esclusivamente per insultare".

"Parlerei alla Mkhitaryan, gli direi di giocare come sappiamo perché in quel modo siamo i più forti".

"Non esiste neanche il parallelo. Conte rientra nella categoria dei grandi gobbi, il suo scudetto non me lo sono goduto neanche per intero per via del Covid. Inzaghi è un’altra cosa".