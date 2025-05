"E’ un campionato avvincente, domenica ci saranno partite complicate per tutte e due le squadre ma credo che il Napoli abbia un impegno un po’ più difficile. Il Parma ha messo in difficoltà sia la Juve che la Lazio, sono bravi nelle ripartenze e da quando è arrivato Chivu la squadra è solida. Per togliere ogni dubbio l’obiettivo dev’essere vincerle entrambe senza fare calcoli".