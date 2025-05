Luca Hernandez, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato in mix zone dopo la vittoria contro il Reims nella finale di Coppa di Francia. Alla domanda sull'avvicinamento verso la finale di Champions League contro l'Inter, in programma sabato 31 maggio a Monaco, ha risposto così: "È una settimana come le altre. Poi, più ci avvicineremo alla partita, più si sentirà la tensione, quell'adrenalina. Durante la settimana saremo tranquilli, come nostra abitudine. Penso che a partire da venerdì la pressione salirà un po'. La cosa più importante è ancora da fare. Sarebbe un anno incredibile, storico per noi giocatori, il club, i tifosi, la città, anche per il Paese. Meritiamo di concludere in bellezza, faremo di tutto per riuscirci".