Intervistato da L'Équipe dopo la vittoria del PSG in Champions League , Lucas Hernandez ha spero belle parole nei confronti di Benjamin Pavard, suo compagno di squadra in nazionale. Al termine dell'intervista, il giocatore ha voluto concludere il suo intervento così: " Vorrei anche aggiungere una parola su un compagno di squadra della nazionale, per favore. Ho parlato con Benjamin Pavard al telefono e vorrei dire due parole su di lui".

"È il mio migliore amico nel calcio. So cosa ha fatto per riprendersi dall'infortunio alla caviglia e giocare questa finale. Posso immaginare quanto sia brutto perdere una finale, ma voglio togliermi il cappello perché sono orgoglioso di quello che ha fatto. È importante per me dirlo. Non vedo l'ora di rivederlo nella nazionale francese".