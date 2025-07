«Devi essere Maldini per importi subito in A. Un giovane non è quasi mai continuo e gli si deve permettere di fare errori. Io lo feci a Brescia lanciando Pirlo, Baronio e Piovanelli».

Inter e Juve tra queste: come la mettiamo con la corsa scudetto?

«L’Inter è fortissima, il Napoli è obbligato a dimostrare di non aver vinto per caso, solo perché l’Inter era distratta. Il Milan con Allegri vorrà prendersi delle rivincite e ha l’esperienza per farlo. La Juve non so bene come si presenti, ma non vedo altre pretendenti».