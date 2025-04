Nella Lazio, sotto la guida di Simone Inzaghi, Luis Alberto ha giocato 175 partite, segnando 35 gol e fornendo 48 assist. Il giocatore deve molto al tecnico nerazzurro: "È anche piuttosto sottovalutato", esordisce l'ex Lazio intervistato da Marca. "Forse perché la sua carriera è ancora breve, ma tra Lazio (2016-21) e Inter (2021-25) ha vinto un campionato, tre Coppe Italia, 5 Supercoppa e ha raggiunto una finale di Champions League... e in questa stagione fino a pochi giorni fa lottava per il Triplete. Mi piace molto. L'Inter è un grande club, ma se dovesse andare via, sarà sicuramente per allenare un altro grande club".