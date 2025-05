Luis Enrique: “Critiche a Donnarumma? Rispondo così. Inter diversa dalle altre perché…”

Inter? Un po’ diverso affrontare l’Inter che ha due punte pure come Lautaro e Thuram, noi prepariamo la gara nel modo migliore per portarla dove noi siamo più forti. Se noi abbiamo il pallone, loro pressano molto bene. Abbiamo preparato tutto per provare a fermare l’Inter che è di grande livello. Adattarsi a ciò che ci sarà da fare sarà la chiave. Il trofeo che manca al PSG è la Champions, la pressione è aggiuntiva, ci sono grandi aspettative. Arrivo con la consapevolezza giusta e credo che sia importante giocare nello stesso modo anche la finale, come siamo arrivati fin qui.