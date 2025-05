Luis Enrique: “Finale con Inter sarà una delle più spettacolari. Col Barça stressato ora…”

«Mi sono goduto le semifinali con il Barcellona prima come tifoso culée poi come allenatore: che belle! La finale sarà una delle più spettacolari degli ultimi anni perché, anche se loro sono superiori fisicamente. Noi e l’Inter ci somigliamo: ci piace tenere la palla, siamo squadra. Dieci anni fa tutti mi dicevano che era facile vincere con quelli (era il Barça di Messi, Neymar, Iniesta, ndr ), ma oso dire che feci un lavoro straordinario. Qui abbiamo invece un progetto di costruzione: avere dei campioni che si mettano a disposizione della squadra e non viceversa, cosa non facile nel calcio di oggi. Guardando in profondità i dati, l’aspetto migliorato di più è il lavoro difensivo degli attaccanti, eccezionale. Tanti gol senza Mbappé? E tutti erano convinti che al massimo ne avremmo segnati la metà. Prima dell’altra finale ero stressatissimo, ora sono tranquillo e trasmetto tranquillità. Chi vince? Chi lo sa, non sono divino. So solo che continuerò a fare degli errori, ma con convinzione».