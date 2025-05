"Quando sono entrato nel PSG, siamo arrivati rapidamente a un accordo su ciò che volevamo fare. Il nostro obiettivo era quello di creare gradualmente qualcosa di diverso e speciale, qualcosa che attirasse i giocatori e li avrebbe fatti desiderare di venire al PSG, che è un grande club che attira l'interesse. Abbiamo dovuto fare i giusti acquisti, e il direttore sportivo, il presidente del club e tutto lo staff dietro le quinte hanno giocato un ruolo molto importante in questo. Abbiamo creduto nei giocatori che avevamo cercato, nei giocatori che erano già qui e nei nostri giovani giocatori. Tutti ci aiutano, quindi è importante per noi fare di nuovo le giuste firme per raggiungere un altro livello. Sappiamo tutti che vogliamo un progetto a lungo termine, ma quando hai lavorato nel calcio per un tempo piuttosto lungo, sai che non hai il lusso di aspettare".

"Tutti noi vogliamo fare la storia e vincere la prima Champions League del Paris Saint-Germain. Vincere un trofeo per la prima volta è sempre il più difficile, ma questo è ciò che mi motiva. Questa partita avrà tutti i tratti distintivi di una finale, nel senso che non appena c'è un gol, la squadra in svantaggio correrà più rischi del solito, il che cambia la strategia che inizialmente hai preparato. Questa strategia è in continua evoluzione. L'Inter ha giocato una finale due anni fa, quindi questa sarà la seconda in tre anni. Sono una squadra esperta con un manager che già sa cosa vuol dire allenare in questo tipo di partite, giocano molto bene infase di possesso e difendono molto bene. Meritano senza dubbio di essere in finale.