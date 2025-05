"Mbappé ha deciso di andare al Real Madrid e lo abbiamo rispetto e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, abbiamo fatto un balzo in avanti. Mia figlia Xana è sempre con me da quando è andata via. Non è più qui con il corpo ma sarà sempre con me con lo spirito. Non sarà certo una vittoria in Champions League che me la fa sentire più vicina, nelle sconfitte la sento anche di più. Io la sento sempre, non cambia niente una vittoria. Io voglio vivere ricordando tutto quello che di buono ha portato mia figlia nella mia vita".