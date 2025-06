Luis Henrique, uno dei due nuovi acquisti dell'Inter insieme a Petar Sucic, ha esordito con la sua nuova squadra in occasione del match contro il Monterrey, prima gara della fase a gironi del Mondiale per Club. L'esterno brasiliano al fischio finale ha parlato ai microfoni di Cazè TV: "Quello che succede è che i ragazzi europei non guardano il campionato brasiliano e altre competizioni americane, e per questo a volte rimangono sorpresi dal livello del gioco".