L'attaccante di Conte ha parlato dopo la vittoria contro il Milan in cui ha segnato il gol del due a zero

Suo il secondo gol segnato al Milan.Romelu Lukaku, ai microfoni di DAZN, ha parlato della vittoria del Napoli contro i rossoneri che permette agli azzurri di restare incollati all'Inter. Per lui, che questa sera ha segnato il 400esimo gol in carriera, qualcuno anche in nerazzurro, la cosa che più importante era vincere questa sera.