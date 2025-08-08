Può essere duro ma anche gentile, dipende dal momento e questa è sempre stata la nostra forza. Noi siamo qui per lavorare e l'obiettivo è vincere. Io darei tutto per lui e per la squadra. Adesso inizia un altro campionato, ricominciamo da zero, vogliamo migliorare. Paura che andasse via?No, mai. E infatti alla fine è rimasto".