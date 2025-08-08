Romelu Lukaku, centravanti del Napoli ha rilasciato un'intervista a DAZN. Ecco le sue parole sul suo rapporto con Antonio Conte: "Conte cerca sempre di stimolarmi a dare il meglio di me.
Lukaku: “Conte? Mai pensato andasse via dal Napoli, infatti è rimasto”
Romelu Lukaku, centravanti del Napoli ha rilasciato un'intervista a DAZN. Ecco le sue parole sul suo rapporto con Antonio Conte
Può essere duro ma anche gentile, dipende dal momento e questa è sempre stata la nostra forza. Noi siamo qui per lavorare e l'obiettivo è vincere. Io darei tutto per lui e per la squadra. Adesso inizia un altro campionato, ricominciamo da zero, vogliamo migliorare. Paura che andasse via?No, mai. E infatti alla fine è rimasto".
